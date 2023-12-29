Наймасованіша атака з повітря. Збито 114 цілей з 158. Зокрема, 87 крилатих ракет – ЗСУ

Росією було атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

Фото: Наслідки ракетної атаки на Львів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За його словами, Росією було атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

Всього армія РФ випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників, написав Олещук.

Головком уточнив, що спочатку ворог атакував 36 дронами-камікадзе з північного та південно-східного напрямку. Близько 03:00 Росія підняла у небо 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які після 06:00 запустили не менше 90 ракет Х-101/Х-555/Х-55.

З Курської області біля 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

Водночас окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М.

О 06:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області.

Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

13 листопада 2023 року посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.

14 грудня Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot.

Японія зніме заборону продажу ракет для Patriot. WP пише, що їх можуть передати Україні.

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