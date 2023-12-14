Україна отримала другий Patriot та ракети від Німеччини: що в новому пакеті військової допомоги

Patriot (Фото: EPA)

Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

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Також країна передала ракети до Patriot.

Окрім цього, у пакет увійшли дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, три безпілотні машини для розмінування, вісім тягачів Zetros та чотири причепи до тягачів 8x8 HX81.

З боєприпасів ФРН передала 7390 снарядів до артилерії калібру 155-мм та 47 000 снарядів калібру 40-мм до гранатометів.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot, розроблені компанією Raytheon, вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад десяти країн, зокрема це США, Ізраїль, Німеччина, Іспанія.



За Комплекси Patriot, розроблені компанією Raytheon, вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад десяти країн, зокрема це США, Ізраїль, Німеччина, Іспанія.За даними німецьких військових, система Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Її радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації, ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км та вражати цілі на відстані до 160 км.

19 квітня 2023 року стало відомо про прибуття першого ЗРК Patriot до України.

Речник Повітряних сил повідомив, що Patriot упродовж повномасштабного російського вторгнення збив 15 гіперзвукових ракет типу "Кинджал".

Також, за його словами, українські захисники з Patriot знищили три літаки та п'ять гелікоптерів окупантів над Брянською областю РФ у травні 2023 року та ще літак над Чорним морем згодом.

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