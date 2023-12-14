Украина получила второй Patriot от Германии

Patriot (Фото: EPA)

Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Также страна передала ракеты для Patriot.

Окрім цього у пакет увійшли дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, три безпілотні машини для розмінування, вісім тягачів Zetros та чотири причепи до тягачів 8x8 HX81.

З боєприпасів ФРН передало 7390 снарядів до артилерії калібру 155-мм та 47 000 снарядів калібру 40-мм до гранатометів.

Новость дополняется...