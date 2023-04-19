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ЗРК Patriot в Украине. Резников официально подтвердил – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 13:14
ЗРК Patriot в Украине. Резников официально подтвердил – фото - Фото
ЗРК Patriot (Фото: Twitter Алексея Резникова)

Министр обороны Алексей Резников официально подтвердил – зенитно-ракетный комплекс Patriot уже в Украине. Об этом министр написал в Twitter.

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы ЗРК Patriot", – написал Резников, использовав слово "системы" именно во множественном числе.

Он добавил, что украинские воины ПВО освоили ЗРК Patriot так быстро, как только могли.

"И наши партнеры сдержали свое слово", – написал министр обороны.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.

По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и поражать пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

Читайте также: Воздушные силы: ЗРК Patriot сможет отогнать российскую авиацию от границ

Наталія Медведєва
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Алексей Резников война пво Patriot военная помощь
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