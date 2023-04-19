ЗРК Patriot в Украине. Резников официально подтвердил – фото

Министр обороны Алексей Резников официально подтвердил – зенитно-ракетный комплекс Patriot уже в Украине. Об этом министр написал в Twitter.

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"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы ЗРК Patriot", – написал Резников, использовав слово "системы" именно во множественном числе.

Он добавил, что украинские воины ПВО освоили ЗРК Patriot так быстро, как только могли.

"И наши партнеры сдержали свое слово", – написал министр обороны.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.



По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и поражать пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

5 января 2023 года стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

В феврале в Военно-воздушных силах Германии отметили, что обучение украинских военнослужащих работе с Patriot идет успешно и быстрыми темпами, "быстрее, чем ожидалось".

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Наталія Медведєва

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