Украинцы обучаются работать с Patriot быстрее, чем ожидалось – Германия
Обучение украинских военнослужащих работе с системой противовоздушной обороны Patriot в Германии идет успешно и быстрыми темпами. Как передает Spiegel, об этом сказал неназванный командир Военно-воздушных сил Германии, участвующий в обучении украинских войск.
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По его словам, украинцы очень мотивированы и часто уже имеют полевой опыт, так что "все идет быстрее, чем ожидалось".
Курс для примерно 70 человек стартовал в начале февраля и идет уже около двух недель в штаб-квартире Бундесвера, название которой не разглашается из соображений безопасности.
В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев.
- 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.
- Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.
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