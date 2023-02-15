Украинцы обучаются работать с Patriot быстрее, чем ожидалось – Германия

Обучение украинских военнослужащих работе с системой противовоздушной обороны Patriot в Германии идет успешно и быстрыми темпами. Как передает Spiegel, об этом сказал неназванный командир Военно-воздушных сил Германии, участвующий в обучении украинских войск.

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По его словам, украинцы очень мотивированы и часто уже имеют полевой опыт, так что "все идет быстрее, чем ожидалось".

Курс для примерно 70 человек стартовал в начале февраля и идет уже около двух недель в штаб-квартире Бундесвера, название которой не разглашается из соображений безопасности.

В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

Оксана Житнюк

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