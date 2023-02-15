UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцы обучаются работать с Patriot быстрее, чем ожидалось – Германия

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 23:34
Украинцы обучаются работать с Patriot быстрее, чем ожидалось – Германия - Фото
Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)

Обучение украинских военнослужащих работе с системой противовоздушной обороны Patriot в Германии идет успешно и быстрыми темпами. Как передает Spiegel, об этом сказал неназванный командир Военно-воздушных сил Германии, участвующий в обучении украинских войск.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинцы очень мотивированы и часто уже имеют полевой опыт, так что "все идет быстрее, чем ожидалось".

Курс для примерно 70 человек стартовал в начале февраля и идет уже около двух недель в штаб-квартире Бундесвера, название которой не разглашается из соображений безопасности.

В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев. 

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия пво учения Patriot обучение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 