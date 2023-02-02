70 украинских военных начинают тренировки на системе ПВО Patriot в Германии
02.02.2023, 15:18
Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)
Группа из 70 украинских военных начинает сегодня, 2 февраля, тренировки на системе ПВО Patriot в Германии. Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на источники безопасности в Берлине, передает DW.
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Как отмечается, украинские военные прилетели в Германию еще 31 января, но обучение должно начаться сегодня.
70 военнослужащих ВСУ будут учиться использовать систему противовоздушной обороны Patriot, которую Берлин намерен передать Украине для защиты от российских воздушных атак.
- 21 декабря 2022 года США выделили Украине военную помощь на $1 млрд – в пакете ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею ПРО Patriot и БМП Marder.
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