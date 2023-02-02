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70 украинских военных начинают тренировки на системе ПВО Patriot в Германии

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 15:18
70 украинских военных начинают тренировки на системе ПВО Patriot в Германии - Фото
Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)

Группа из 70 украинских военных начинает сегодня, 2 февраля, тренировки на системе ПВО Patriot в Германии. Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на источники безопасности в Берлине, передает DW.

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Как отмечается, украинские военные прилетели в Германию еще 31 января, но обучение должно начаться сегодня.

70 военнослужащих ВСУ будут учиться использовать систему противовоздушной обороны Patriot, которую Берлин намерен передать Украине для защиты от российских воздушных атак.

Наталія Медведєва
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Германия пво Patriot обучение
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