70 украинских военных начинают тренировки на системе ПВО Patriot в Германии

Группа из 70 украинских военных начинает сегодня, 2 февраля, тренировки на системе ПВО Patriot в Германии. Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на источники безопасности в Берлине, передает DW.

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Как отмечается, украинские военные прилетели в Германию еще 31 января, но обучение должно начаться сегодня.

70 военнослужащих ВСУ будут учиться использовать систему противовоздушной обороны Patriot, которую Берлин намерен передать Украине для защиты от российских воздушных атак.

21 декабря 2022 года США выделили Украине военную помощь на $1 млрд – в пакете ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею ПРО Patriot и БМП Marder.

Наталія Медведєва

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