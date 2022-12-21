В пакете помощи от США помимо Patriot есть 100 000 танковых снарядов и другое
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на брифинге подробности о новом пакете помощи Украине, который будет состоять из $1 млрд, привлеченных по специальному распоряжению Госдепартамента, и еще $850 млн от Пентагона.
Ожидается, что пакет стоимостью $1 млрд будет включать в себя следующие военные средства (а также другие, которые здесь не перечислены):
- батарея Patriot и боеприпасы к ней;
- боеприпасы к HIMARS
- 500 высокоточных артиллерийских снарядов 155 мм;
- 30 разнокалиберных минометных систем и 10 000 снарядов;
- 37 машин Cougar с противоминной защитой MRAP;
- 120 автомобилей HMMWV;
- 2 700 гранатометов и стрелковое оружие;
- неназванное количество HARM и JADM;
- противопехотные мины, приборы ночного видения, тактические защищенные системы связи и бронежилеты.
Список военной помощи, предоставленной по программе USAI ($800 млн):
- ️45 000 152 мм артиллерийских снарядов;
- ️20 000 122 мм артиллерийских снарядов;
- 50 000 122 мм реактивных снарядов к системам БМ-21 "Град";
- 100 000 125 мм танковых боеприпасов;
- терминалы и услуги SATCOM;
– финансирование обучения и технического обслуживания.
- Сегодня Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне и выступит перед Конгрессом.
- Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.
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