Зеленский призовет Байдена передать ракеты ATACMS, дроны Grey Eagle и Reaper – Politico
На сегодняшней встрече президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом и его командой по нацбезопасности ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper. Об этом сообщил Politico высокопоставленный чиновник из администрации США.
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Издание отмечает, что администрация Байдена категорически отказывается передавать ЗСУ эти ракеты, – и официальные лица США "не готовы сдвинуться с места", потому что "затраты на это высоки" и это якобы "может спровоцировать Путина на использование еще более смертоносного оружия против Украины".
Politico пишет, не вдаваясь в подробности, что такая нерешительность США "обеспокоила украинских чиновников и вынудила высшее военное руководство страны искать помощи у других, в том числе у стран, не входящих в западный альянс".
"Теперь украинцы опасаются, что этой зимой они не смогут продвинуться на поле боя и потеряют импульс, набранный после освобождения Херсона", – отметили в издании.
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Официальные лица США "говорят, что подчеркивание поддержки администрации Украины на данном этапе войны имеет решающее значение для продолжения получения поддержки со стороны западных союзников в Европе", у которой трудности из-за энергетического кризиса и опасений рецессии.
Визит Зеленского, считают помощники Белого дома, "станет мощным сигналом" для остальной части Альянса по ту сторону Атлантики.
Однако выступление президента Украины в Вашингтоне заточено в первую очередь под американский народ, сказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации США.
- По данным Bloomberg, в Конгрессе США предварительно договорились о $45 млрд для Украины на 2023 год. Это больше, чем просил Байден.
- 20 декабря США подтвердили, что передадут компоненты системы ПРО Patriot Украине.
- Вчера, 20 декабря, президент Зеленский посетил Бахмут, наградив его защитников.
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