Системы ПРО Patriot для Украины – у Байдена подтвердили решение о поставках

Администрация Соединенных Штатов официально подтвердила намерение предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной/противоракетной обороны Patriot. Об этом заявил на брифинге неназванный официальный представитель Белого дома.

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"Завтра (21 декабря. — Ред.) президент Джо Байден объявит о новом крупном пакете почти на два миллиарда долларов" помощи Украине, сказал он.

"Он будет содержать очень важный новый потенциал: ракетную батарею Patriot, которая станет критическим активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру", – подчеркнул чиновник.

Спикер Белого дома добавил, что обучение персонала будет проводиться не в США и не в Украине, и "это займет некоторое время".

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Кроме того, отметил он, США продолжат уделять приоритетное внимание другим формам поддержки противовоздушной обороны, включая поставки NASAMS, HAWK, Stingers и оборудования для борьбы с БПЛА.

Одна батарея содержит до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести по четыре ракеты. У системы есть радар, станция управления, компьютеры, генераторы. Обычно требуется около 90 человек для эксплуатации и обслуживания батареи, но с фактическим запуском ракет могут справиться трое военных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уже отреагировал на такую новость:

Євген Пилипенко

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