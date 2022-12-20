РФ может создать ударную группировку в Беларуси зимой. Там будут мобилизованные — Резников

Российские оккупанты могут создать ударную группировку в Беларуси в январе-феврале 2023 года, которая будет состоять из мобилизованных. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, риск повторного наступления россиян из Беларуси всегда существует, так как РБ является недружественной страной, которая позволяет атаковать Украину со своей территории.

Он отметил, что когда военно-политическое руководство говорит о периоде января-февраля 2023 года, то имеет в виду готовность россиян создать потенциальную ударную группировку из мобилизованных.

"Привлечение армии Беларуси — это другой вопрос. Сейчас ударных группировок нет, им нужно время, но мы это увидим. Наши военные и силы обороны готовы к этому", — сказал Резников.

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Дмитро Гриниченко

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