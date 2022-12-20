Уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет, принимаем меры – Наев

Риск нового вторжения оккупантов с севера, со стороны Беларуси, постепенно растет, однако Силы обороны Украины контролируют границу и предпринимают соразмерные опасности меры. Об этом в комментарии на Facebook-странице командования объединенных сил ВСУ заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Он прокомментировал по запросу пресс-офицера тренировку российского самолета целеуказания и МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", в воздухе Беларуси. По словам Наева, единственная цель таких полетов – уточнение целей в Украине для дальнейших ударов по ним ракетами.

Он добавил, что сейчас в Беларуси сосредоточена 2 мотострелковая дивизия 1 танковой армии ВС РФ, авиагруппировка с "новейшими образцами авиации ВКС РФ" и подразделения с ОТРК "Искандер".

По словам командующего объединенными силами ВСУ, этого потенциала врага "достаточно для создания угрозы против Украины и проведения тактических действий с ограниченными целями".

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Наев заверил, что Силы обороны внимательно следят за тем, что перебрасывается со стороны России на территорию Беларуси, и, "соответственно, делают этот анализ каждый день".

"Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме того, Генштабом предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста [угрозы] с противоположной стороны", – подчеркнул генерал-лейтенант.

19 декабря, на фоне заявлений военно-политического руководства Украины о возможном новом наступлении оккупантов из Беларуси, в Минске встретились диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Наев накануне этой встречи считал, что Путин и Лукашенко собирались говорить об участии Беларуси в войне.

Євген Пилипенко

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