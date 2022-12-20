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Уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет, принимаем меры – Наев

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 11:18
Уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет, принимаем меры – Наев - Фото
Сергей Наев (скриншот)

Риск нового вторжения оккупантов с севера, со стороны Беларуси, постепенно растет, однако Силы обороны Украины контролируют границу и предпринимают соразмерные опасности меры. Об этом в комментарии на Facebook-странице командования объединенных сил ВСУ заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Он прокомментировал по запросу пресс-офицера тренировку российского самолета целеуказания и МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", в воздухе Беларуси. По словам Наева, единственная цель таких полетов – уточнение целей в Украине для дальнейших ударов по ним ракетами.

Он добавил, что сейчас в Беларуси сосредоточена 2 мотострелковая дивизия 1 танковой армии ВС РФ, авиагруппировка с "новейшими образцами авиации ВКС РФ" и подразделения с ОТРК "Искандер".

По словам командующего объединенными силами ВСУ, этого потенциала врага "достаточно для создания угрозы против Украины и проведения тактических действий с ограниченными целями".

Смотрите видео: Как провалился российский блицкриг: Наев о первых месяцах вторжения

Наев заверил, что Силы обороны внимательно следят за тем, что перебрасывается со стороны России на территорию Беларуси, и, "соответственно, делают этот анализ каждый день".

"Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме того, Генштабом предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста [угрозы] с противоположной стороны", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Євген Пилипенко
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Сергей Наев война беларусь угроза вторжение
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