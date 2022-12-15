Залужный назвал стратегические задачи ВСУ: Удержать рубежи, накопить ресурсы, усилить ПВО
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный перечислил стратегические задачи ВСУ – держать рубежи, накопить ресурсы, усилить системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом Залужный сказал в интервью The Economist.
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Первой стратегической задачей ВСУ Залужный назвал удержание рубежей.
"Удержать этот рубеж и больше не терять позиций. Это очень важно. Потому что я знаю, что освободить его в 10-15 раз труднее, чем не сдать", – сказал главком ВСУ.
Он подчеркнул, что необходимо очень четко отслеживать, что происходит в российской армии, к чему они готовятся.
Вторая стратегическая задача – подготовиться к наступлению РФ, которое может произойти в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем – в конце января.
Залужный подчеркнул, что украинской армии необходимо иметь возможность вести войну свежими силами и резервами.
Наступление оккупантов может начаться не с Донбасса, а в сторону Киева, на беларуском или южном направлении.
"Да простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", – сказал Залужный.
Третья стратегическая задача – это усиление систем ПРО и ПВО.
"По моему личному мнению, я не специалист по энергетике, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой грани", – сказал главком.
Он предупредил, что если энегросистема Украины будет разрушена, то семьи украинских военных начнут замерзать.
"В каком настроении будут бойцы, представляете? Без воды, света и тепла можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?", – сказал Залужный.
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