Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он проиграет

Россия любой ценой хочет заморозить войну и накопить ресурсы для новых наступлений, а Вооруженные Силы Украины должны удержать существующие рубежи. Об этом в интервью The Economist сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, он знает начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который сегодня сосредоточился на оккупации Донбасса, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы.

Он отметил, что россияне ищут способы прекратить боевые действия и получить паузу любыми способами, в том числе обстреливая гражданских в Украине, — противник хочет получить время для создания нового потенциала, чтобы продолжать достижение своих целей.

"Вот почему вы видите бои вдоль 1500-километровой линии фронта. Где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно, но они сковывают наши войска, чтобы не дать перегруппироваться. То, что они сейчас упорно борются, это, конечно, очень плохо. Но это не решение стратегической проблемы. Это просто изматывает ВСУ", — сказал генерал.

Военачальник уверен, что, скорее всего, Россия готовит боеприпасы за Уралом, однако подчеркнул, что они будут более низкого качества, чем за время перемирия.

"Это будет паршиво, а боевой потенциал будет очень и очень низким, даже если он наберет в армию еще миллион человек, чтобы бросать трупы, как это делал Жуков, это не принесет желаемого результата в любом случае", — заявил он.

Залужный утверждает, что следующая задача ВСУ — удержаться на существующих рубежах и не терять позиций, так как освобождать территории намного сложнее.

"Наша задача сейчас — удержаться. Наша задача очень четко отслеживать с помощью наших партнеров, что там происходит, где они готовятся. Это наша стратегическая задача", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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