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Залужный назвал Суровикина обычным держимордой: Либо выполняешь задачу, либо тебе конец

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 14:56
Залужный назвал Суровикина обычным держимордой: Либо выполняешь задачу, либо тебе конец - Фото
Валерий Залужный (Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный охарактеризовал командующего российской армией Сергея Суровикина как командира старого типа. Об этом Залужный сказал в интервью The Economist.

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"В Советской армии приветствовалось и внедрялось одно понятие: командир. Но быть командиром и быть лидером – не одно и то же", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Он привел в пример Суровикина.

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то он рядовой петровский полководец времен Петра Первого, скажем так, держиморда (жестокий солдафон из гоголевского "Ревизора". – Прим. ред.). Смотришь на него и понимаешь, либо ты выполняешь задание, либо тебе пи***ц", – пояснил Залужный.

Залужный назвал Суровикина обычным держимордой: Либо выполняешь задачу, либо тебе конец

По его словам, в ВСУ давно поняли, что такой способ командования не эффективен.

"Мы давно поняли, что это не работает. И мы особенно осознали это в 2014 году, когда 21-летние лейтенанты стали командовать мужчинами в возрасте от 50 до 60 лет", – рассказал главком ВСУ.

Он подчеркнул, что в армии важно оставаться нормальным человеком.

"Конечно, у нас были свои держиморды, которые пытались поддерживать порядок кулаками и бицепсами, но в украинской армии это не работает на 100%. Всегда можно быть нормальным", – рассказал Залужный.

Он пояснил, что самое главное в любой ситуации оставаться человеком, стать лидером.

"Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и при этом пытаться управлять людьми. Это религия, которую я практикую", – пояснил главком ВСУ.

Читайте также: Суровикин сделал армию России дисциплинированнее, у него "доктрина террориста" — Резников

Наталія Медведєва
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Валерий Залужный сергей суровикин
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