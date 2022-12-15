Залужный назвал Суровикина обычным держимордой: Либо выполняешь задачу, либо тебе конец
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный охарактеризовал командующего российской армией Сергея Суровикина как командира старого типа. Об этом Залужный сказал в интервью The Economist.
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"В Советской армии приветствовалось и внедрялось одно понятие: командир. Но быть командиром и быть лидером – не одно и то же", – сказал главнокомандующий ВСУ.
Он привел в пример Суровикина.
"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то он рядовой петровский полководец времен Петра Первого, скажем так, держиморда (жестокий солдафон из гоголевского "Ревизора". – Прим. ред.). Смотришь на него и понимаешь, либо ты выполняешь задание, либо тебе пи***ц", – пояснил Залужный.
По его словам, в ВСУ давно поняли, что такой способ командования не эффективен.
"Мы давно поняли, что это не работает. И мы особенно осознали это в 2014 году, когда 21-летние лейтенанты стали командовать мужчинами в возрасте от 50 до 60 лет", – рассказал главком ВСУ.
Он подчеркнул, что в армии важно оставаться нормальным человеком.
"Конечно, у нас были свои держиморды, которые пытались поддерживать порядок кулаками и бицепсами, но в украинской армии это не работает на 100%. Всегда можно быть нормальным", – рассказал Залужный.
Он пояснил, что самое главное в любой ситуации оставаться человеком, стать лидером.
"Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и при этом пытаться управлять людьми. Это религия, которую я практикую", – пояснил главком ВСУ.
- Суровикин, "прославившийся" жестокостью в Сирии, принимал участие в подготовке массированных ракетных ударов по Украине, и цель этого террора – быстро показать руководству РФ какие-то якобы достижения армии России, заявили в украинской разведке.
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что назначение Суровикина изменило тактику армии оккупантов — она увеличила количество ракетных ударов и штурмовых отрядов.
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