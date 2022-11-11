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Суровикин сделал армию России дисциплинированнее. У него "доктрина террориста" — Резников

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 08:49
Суровикин сделал армию России дисциплинированнее. У него
Сергей Суровикин (Фото: EPA)

Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин сделал армию РФ "более дисциплинированной", а также начал реализовывать "доктрину террористов" через обстрелы инфраструктуры. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью агентству Reuters.

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По его словам, Суровикин использует террористическую тактику, когда прибегает к интенсивным бомбардировкам мирного населения и критической инфраструктуры. 

Он отметил, что армия России под руководством Суровикина стала "более дисциплинированной". О тактике оккупантов после его назначения Резников сказал, что противник сосредоточился на терроре гражданских. 

"Стреляют не одной-двумя ракетами, как было раньше, а используют 40 ракет в день. Потом ждут — и потом снова, и снова", — отметил министр. 

Читайте также: Кремль назначил командующего войной против Украины 

Дмитро Гриниченко
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армия России Алексей Резников война сергей суровикин
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