Суровикин сделал армию России дисциплинированнее. У него "доктрина террориста" — Резников

Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин сделал армию РФ "более дисциплинированной", а также начал реализовывать "доктрину террористов" через обстрелы инфраструктуры. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью агентству Reuters.

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По его словам, Суровикин использует террористическую тактику, когда прибегает к интенсивным бомбардировкам мирного населения и критической инфраструктуры.

Он отметил, что армия России под руководством Суровикина стала "более дисциплинированной". О тактике оккупантов после его назначения Резников сказал, что противник сосредоточился на терроре гражданских.

"Стреляют не одной-двумя ракетами, как было раньше, а используют 40 ракет в день. Потом ждут — и потом снова, и снова", — отметил министр.

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Дмитро Гриниченко

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