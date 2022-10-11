Новый российский командующий столкнется с раздробленным Минобороны РФ – Британия
Новый российский командующий войной в Украине Сергей Суровикин столкнется с раздробленным Минобороны РФ. Об этом пишет разведка Великобритании.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В течение большей части полномасштабной войны у России, вероятно, не было единого полевого командира, отмечают британцы.
Эту должность, вероятно, с апреля по август занимал генерал Александр Дворников, но неясно – смог ли он эффективно контролировать разрозненные и конкурирующие группировки войск.
Суровикин начал командовать войной против Украины с 8 октября. Ранее он руководил Воздушно-космическими силами РФ и южной группировкой войск в Украине.
По словам британцев, ему, вероятно, придется конкурировать со все более раздробленным российским Минобороны, у которого нет достаточных ресурсов для достижения политических целей в Украине.
- 10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.
Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше
Комментарии