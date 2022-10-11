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Новый российский командующий столкнется с раздробленным Минобороны РФ – Британия

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 09:26
Новый российский командующий столкнется с раздробленным Минобороны РФ – Британия - Фото
Серей Суровикин (скриншот видео)

Новый российский командующий войной в Украине Сергей Суровикин столкнется с раздробленным Минобороны РФ. Об этом пишет разведка Великобритании.

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В течение большей части полномасштабной войны у России, вероятно, не было единого полевого командира, отмечают британцы.

Эту должность, вероятно, с апреля по август занимал генерал Александр Дворников, но неясно – смог ли он эффективно контролировать разрозненные и конкурирующие группировки войск.

Суровикин начал командовать войной против Украины с 8 октября. Ранее он руководил Воздушно-космическими силами РФ и южной группировкой войск в Украине.

По словам британцев, ему, вероятно, придется конкурировать со все более раздробленным российским Минобороны, у которого нет достаточных ресурсов для достижения политических целей в Украине.

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Марко Сировой
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война минобороны рф армия рф войска россии разведка великобритании сергей суровикин
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