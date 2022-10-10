В Киеве уже 51 человек пострадал от ракетной атаки РФ. Угроза новых ударов сохраняется

По обновленным данным мэра Киева Виталия Кличко, от ракетных ударов в Киеве погибли пять человек, 51 – пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города. Об этом он сообщил в Telegram.

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"В Киеве утром и в течение дня попадания в нескольких районах. В частности, в центре города. Также бешеный агрессор ударил по нескольким объектам критической инфраструктуры столицы", – сообщил мэр.

По его словам, угроза новых ударов сохраняется.

"Поэтому прошу всех не пренебрегать безопасностью и сигналами воздушной тревоги. Во время тревоги находитесь в укрытиях", – написал Кличко.

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Вадим Ребрина

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