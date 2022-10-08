Кремль назначил командующего войной против Украины

В Кремле назначили командующего войной России против Украины. Им стал Сергей Суровикин, который ранее командовал группировкой войск на оккупированной части южных областей.

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Пропагандистские росСМИ сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу сегодня назначил Суровикина командующим Объединенной группировкой войск РФ, воюющих против Украины.

Оккупационные войска РФ впервые получили общего командира.

До участия в войне против Украины Суровикин в течение полугода в 2017-м был командующим группировкой российских войск в Сирии, а потом российский диктатор Владимир Путин назначил его главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ.

В начале октября аналитики Института изучения войны отмечали, что Путин пытается погасить недовольство военными неудачами кадровыми перестановками в армии РФ.

После разгрома российских войск в районе Лимана Рамзан Кадыров и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин раскритиковали военно-политическое руководство РФ, обвинили российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации.

Сегодня на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надежной защите моста ПВО, военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.

Оксана Житнюк

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