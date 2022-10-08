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Кремль назначил командующего войной против Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 16:17
Кремль назначил командующего войной против Украины - Фото
Сергей Суровикин (Фото - wikimedia)

В Кремле назначили командующего войной России против Украины. Им стал Сергей Суровикин, который ранее командовал группировкой войск на оккупированной части южных областей.

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Пропагандистские росСМИ сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу сегодня назначил Суровикина командующим Объединенной группировкой войск РФ, воюющих против Украины.

Оккупационные войска РФ впервые получили общего командира.

До участия в войне против Украины Суровикин в течение полугода в 2017-м был командующим группировкой российских войск в Сирии, а потом российский диктатор Владимир Путин назначил его главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ.

  • В начале октября аналитики Института изучения войны отмечали, что Путин пытается погасить недовольство военными неудачами кадровыми перестановками в армии РФ.
  • После разгрома российских войск в районе Лимана Рамзан Кадыров и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин раскритиковали военно-политическое руководство РФ, обвинили российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации.
  • Сегодня на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надежной защите моста ПВО, военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
Оксана Житнюк
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война минобороны рф сергей суровикин
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