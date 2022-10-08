Кремль назначил командующего войной против Украины
08.10.2022, 16:17
Сергей Суровикин (Фото - wikimedia)
В Кремле назначили командующего войной России против Украины. Им стал Сергей Суровикин, который ранее командовал группировкой войск на оккупированной части южных областей.
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Пропагандистские росСМИ сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу сегодня назначил Суровикина командующим Объединенной группировкой войск РФ, воюющих против Украины.
Оккупационные войска РФ впервые получили общего командира.
До участия в войне против Украины Суровикин в течение полугода в 2017-м был командующим группировкой российских войск в Сирии, а потом российский диктатор Владимир Путин назначил его главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ.
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