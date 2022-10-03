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Кадыров и Пригожин публично подорвали лидерство Путина, возможно, непреднамеренно – ISW

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 09:59
Кадыров и Пригожин публично подорвали лидерство Путина, возможно, непреднамеренно – ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Чеченский лидер Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана, и подорвали лидерство российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW) за 2 октября.

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Как отмечается, Кадыров опубликовал 1 октября "гиперболическую тираду", в которой обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана и заявил, что России необходимо дооккупировать "аннексированные" четыре области всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

Пригожин сделал репост в своих соцсетях критики Кадыровым российского военного руководства.

"Внимание Запада к ядерной угрозе Кадырова затмило истинную важность этих заявлений", – подчеркнули в ISW.

Аналитики отметили, что Кадыров и Пригожин входят в небольшую группу лидеров, обладающих существенной властью и либо принадлежащих к ближайшему окружению Путина, либо имеющих прямой доступ к нему. 

По мнению ISW, заявления Кадырова и Пригожина 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство и сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана. 

"Заявление Кадырова и Пригожина, вероятно, публично подорвало лидерство Путина, возможно, непреднамеренно", – заявили в ISW. 

Аналитики отмечают, что Кадыров нацелился на командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина и обвинил начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова в сокрытии неудач Лапина в Лимане.

Путин публично выразил свое доверие Лапину, когда 24 июня минобороны России объявило о победе Лапина под Лисичанском.

Западные военные чиновники также сообщали, что Путин принимал оперативные военные решения в Украине и управлял своим военным командованием на микроуровне.

Таким образом, Путин, вероятно, несет ответственность за решения не только не укреплять Лиман, но и пытаться его удержать — факты, которые, вероятно, известны по крайней мере ряду людей в его ближайшем окружении.

"Таким образом, прямая атака Кадырова на Лапина является косвенной атакой на Путина, осознает это Кадыров или нет", – подчеркнули аналитики, и добавили, что отсутствие критики со стороны Путина действий военного командования "делает заявление Кадырова и его поддержку Пригожиным особенно примечательными".

Наталія Медведєва
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Рамзан Кадыров война владимир путин евгений пригожин isw
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