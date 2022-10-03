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ВСУ добиваются частичного успеха на юге, но просят не спешить сообщать позитивные новости

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 06:40
ВСУ добиваются частичного успеха на юге, но просят не спешить сообщать позитивные новости - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные добиваются частичного успеха на севере южного направления, но просят не спешить сообщать позитивные новости преждевременно, чтобы не навредить. Об этом говорится в утренней сводке оперативного командования "Юг".

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Обстановка на юге остается напряженной и динамичной, украинские военные ведут активные действия, имеют частичный успех на северной части направления, владеют инициативой на закрепленных территориях и в продвижении.

Однако в командовании призывают не сообщать даже позитивные новости об успешных действиях ВСУ. Утечка информации может стоить жизни украинским военным и мирным жителям населенных пунктов, где проходит операция.

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За прошедшие сутки украинская авиация нанесла семь ударов, а противовоздушная оборона сбила российский вертолет Ка-52 в Бериславском районе. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 340 заданий. Уничтожено 40 оккупантов, два танка и семь единиц автобронетехники.

На временно оккупированных территориях враг проводит незаконную мобилизацию. Оккупанты ходят по дворам, составляют списки мужчин призывного возраста, долго проверяют на блокпостах.

Россия продолжает угрозы и шантаж техногенными катастрофами и ракетными ударами. Довольно высокой остается вероятность ударов дронами-камикадзе. В Черном море наготове два подводны и три надводных ракетоносителя с 32 "Калибрами" на борту.

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Марко Сировой
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ВСУ война Херсон наступление новая каховка юг
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