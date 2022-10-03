ВСУ добиваются частичного успеха на юге, но просят не спешить сообщать позитивные новости
Украинские военные добиваются частичного успеха на севере южного направления, но просят не спешить сообщать позитивные новости преждевременно, чтобы не навредить. Об этом говорится в утренней сводке оперативного командования "Юг".
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Обстановка на юге остается напряженной и динамичной, украинские военные ведут активные действия, имеют частичный успех на северной части направления, владеют инициативой на закрепленных территориях и в продвижении.
Однако в командовании призывают не сообщать даже позитивные новости об успешных действиях ВСУ. Утечка информации может стоить жизни украинским военным и мирным жителям населенных пунктов, где проходит операция.
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За прошедшие сутки украинская авиация нанесла семь ударов, а противовоздушная оборона сбила российский вертолет Ка-52 в Бериславском районе. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 340 заданий. Уничтожено 40 оккупантов, два танка и семь единиц автобронетехники.
На временно оккупированных территориях враг проводит незаконную мобилизацию. Оккупанты ходят по дворам, составляют списки мужчин призывного возраста, долго проверяют на блокпостах.
Россия продолжает угрозы и шантаж техногенными катастрофами и ракетными ударами. Довольно высокой остается вероятность ударов дронами-камикадзе. В Черном море наготове два подводны и три надводных ракетоносителя с 32 "Калибрами" на борту.
- Ночью ВСУ подтвердили, что взяли Торское по дороге к Кременной Луганской области.
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