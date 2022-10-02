В бою над Черным морем погиб летчик, руководивший "призраками Киева"

В бою над Черным морем погиб украинский летчик, полковник Вооруженных сил Украины Михаил Матюшенко с позывным "Дед", руководивший "призраками Киева". Об этом сообщил в Facebook мэр Бучи Анатолий Федорук.

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Мэр Бучи, откуда был родом летчик, сообщил, что Матюшенко героически погиб при выполнении боевого задания в воздушном бою еще 26 июня, но его останки нашли только сейчас, и завтра, 3 октября, его похоронят в родном городе.

"В одну из ночей "Дед" бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. Что вы думаете? Они отступили!" – вспоминают один из эпизодов его побратимы.

Впоследствии Матюшенко принял решение усилить южный и восточный фронты: "Когда "Дед" узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция".

Мэр Бучи сообщил, что для Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, его долго искали – и сегодня его тело отправляется в Бучу.

"И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призрак Киева" (сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, защищавших небо столицы. – ред.) возглавлял летчик из Бучи", – написал Федорук.

Он отметил, что с приходом полковника Матюшенко к руководству бригада авиации не несла потери в воздухе – все пилоты "Призрака Киева" возвращались живыми.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 2 октября украинские силы уничтожили 264 российских самолета и 227 вертолетов оккупантов.

Авиация ВСУ сегодня ударила по двум местам скопления вооружения и техники РФ, а также поразила два ЗРК противника.

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Оксана Житнюк

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