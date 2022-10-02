На отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции – Генштаб

На фоне успехов Вооруженных Сил Украины на отдельных участках фронта войска РФ стали чаще сдаваться в плен и пытаются выехать из зоны активных боевых действий вглубь временно оккупированной территории. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 2 октября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Благодаря успехам сил обороны на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций", – сообщает Генштаб.

По данным Генштаба, перед освобождением Лимана отдельные подразделения РФ пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. 30 сентября в районе населенного пункта Счастье Луганской области была замечена колонна из гражданских авто и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военных из второго армейского корпуса оккупантов.

Генштаб отмечает, что негативно влияют на военнослужащих РФ также задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в войне против Украины.

Также сообщается, что 1 октября ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в районе Таврийского Херсонской области, семь танков и до 10 единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области.

Сегодня ВСУ отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка.

Авиация ВСУ сегодня ударила по двум местам скопления вооружения и техники РФ, а также поразила два ЗРК противника. Украинская ПВО сбила восемь беспилотников армии РФ иранского производства, а ракетные войска и артиллерия поразили пять командных пунктов, 14 районов сосредоточения живой силы, три склада с боеприпасами и ГСМ, а также более 15 других важных объектов оккупантов.

30 сентября ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".

1 октября Минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область.

Вечером того же дня появилось видео, на котором украинские военные сбрасывают флаги оккупантов и террористов с крыши администрации Лимана.

Сегодня президент Владимир Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.

Читайте также: "РФ больше захватить не сможет". Путин объявил аннексию, Украина идет в НАТО: что дальше

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.