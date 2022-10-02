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На отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции – Генштаб

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02.10.2022, 19:29
На отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции – Генштаб - Фото
Фото - Генштаб

На фоне успехов Вооруженных Сил Украины на отдельных участках фронта войска РФ стали чаще сдаваться в плен и пытаются выехать из зоны активных боевых действий вглубь временно оккупированной территории. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 2 октября.

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"Благодаря успехам сил обороны на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций", – сообщает Генштаб.

По данным Генштаба, перед освобождением Лимана отдельные подразделения РФ пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. 30 сентября в районе населенного пункта Счастье Луганской области была замечена колонна из гражданских авто и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военных из второго армейского корпуса оккупантов.

Генштаб отмечает, что негативно влияют на военнослужащих РФ также задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в войне против Украины.

Также сообщается, что 1 октября ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в районе Таврийского Херсонской области, семь танков и до 10 единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области.

Сегодня ВСУ отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка.

Авиация ВСУ сегодня ударила по двум местам скопления вооружения и техники РФ, а также поразила два ЗРК противника. Украинская ПВО сбила восемь беспилотников армии РФ иранского производства, а ракетные войска и артиллерия поразили пять командных пунктов, 14 районов сосредоточения живой силы, три склада с боеприпасами и ГСМ, а также более 15 других важных объектов оккупантов.

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Оксана Житнюк
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