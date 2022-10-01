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ВСУ сбросили знамена российских оккупантов в центре Лимана: видео

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 23:28
ВСУ сбросили знамена российских оккупантов в центре Лимана: видео - Фото
Лиман (Фото - скриншот из видео)

Освободители Лимана опубликовали видео, на котором они сбрасывают флаги оккупантов и террористов с крыши административного центра освобожденного города.

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"Воины Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с побратимами из Национальной гвардии Украины освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман Донецкой области" – сказано в Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

  • 1 октября минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы окружения". 
  • Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои и попросила ждать официальной информации от Генштаба.
Сергій Бережний
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деоккупация Лиман
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