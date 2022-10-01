ВСУ сбросили знамена российских оккупантов в центре Лимана: видео
01.10.2022, 23:28
Лиман (Фото - скриншот из видео)
Освободители Лимана опубликовали видео, на котором они сбрасывают флаги оккупантов и террористов с крыши административного центра освобожденного города.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Воины Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с побратимами из Национальной гвардии Украины освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман Донецкой области" – сказано в Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
- 1 октября минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы окружения".
- Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои и попросила ждать официальной информации от Генштаба.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии