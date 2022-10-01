Оккупанты признали, что ВСУ деоккупировали Лиман

Оккупанты признали, что Лиман освобожден Вооруженными Силами Украины – пропагандистские медиа РФ сообщили, что российские войска выведены из города "в связи с созданием угрозы окружения".

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РИА Новости сообщает со ссылкой на Минобороны РФ, что "в связи с созданием угрозы окружения" войска "были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи".

1 октября глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, как украинские военные закрепляют флаг Украины на стелле-указателе Лимана.

Сергій Бережний

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