Оккупанты признали, что ВСУ деоккупировали Лиман
01.10.2022, 17:20
Коллаж: DeepState
Оккупанты признали, что Лиман освобожден Вооруженными Силами Украины – пропагандистские медиа РФ сообщили, что российские войска выведены из города "в связи с созданием угрозы окружения".
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РИА Новости сообщает со ссылкой на Минобороны РФ, что "в связи с созданием угрозы окружения" войска "были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи".
- 1 октября глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, как украинские военные закрепляют флаг Украины на стелле-указателе Лимана.
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