Десантники ВСУ подняли флаг на стелле-указателе Лимана: видео
01.10.2022, 13:53
Коллаж: DeepState
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал у себя в Телеграм видео, как украинские военные закрепляют флаг Украины на стелле-указателе Лимана.
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В Телеграм DeepState написали: "Появилось видеоподтверждение установления украинского флага На западных околицах Лимана".
- 30 сентября стало известно, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".
- Армия России бежит на Лиманском направлении.
- Подоляк напомнил об Иловайской трагедии и заявил, что теперь о коридоре придется просить армии РФ в Лимане, но у Кремля "банкет".
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