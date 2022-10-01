Десантники ВСУ подняли флаг на стелле-указателе Лимана: видео

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал у себя в Телеграм видео, как украинские военные закрепляют флаг Украины на стелле-указателе Лимана.

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В Телеграм DeepState написали: "Появилось видеоподтверждение установления украинского флага На западных околицах Лимана".

30 сентября стало известно, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".

Армия России бежит на Лиманском направлении.

Подоляк напомнил об Иловайской трагедии и заявил, что теперь о коридоре придется просить армии РФ в Лимане, но у Кремля "банкет".

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Наталія Медведєва

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