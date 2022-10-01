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Десантники ВСУ подняли флаг на стелле-указателе Лимана: видео

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 13:53
Десантники ВСУ подняли флаг на стелле-указателе Лимана: видео - Фото
Коллаж: DeepState

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал у себя в Телеграм видео, как украинские военные закрепляют флаг Украины на стелле-указателе Лимана.

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В Телеграм DeepState написали: "Появилось видеоподтверждение установления украинского флага На западных околицах Лимана".

  • 30 сентября стало известно, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".
  • Армия России бежит на Лиманском направлении.
  • Подоляк напомнил об Иловайской трагедии и заявил, что теперь о коридоре придется просить армии РФ в Лимане, но у Кремля "банкет".

Читайте также: Оккупанты в районе Лимана окружены, освобождены еще пять населенных пунктов – ВСУ

Наталія Медведєва
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Лиман андрей ермак
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