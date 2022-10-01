Оккупанты в районе Лимана окружены, освобождены еще пять населенных пунктов – ВСУ
Силы обороны Украины окружили российскую группировку в районе Лимана. Подтверждено освобождение еще пяти населенных пунктов. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.
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"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки – освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", – сказал Череватый.
По его словам, ранее данные показывали, что российская группировка в районе Лимана состояла из 5000-5500 военных, но сейчас их меньше.
"Активные боевые действия "отминусовывали" их личный состав, а также некоторые группы, которые пытались прорваться. Это еще требует анализа, и тогда можно будет детальнее сказать", – сообщил спикер Восточной группировки войск.
Он сказал, что россияне продолжают попытки прорваться, но без особого успеха.
Череватый подчеркнул, что освобождение Лимана дает возможность Силам обороны пойти дальше – на Кременную и Северодонецк.
"Это психологически очень важно... Поскольку ВСУ начинают диктовать свою волю, не только отбиваться и стоять в обороне, а переламывать ход боевых действий", – добавил Череватый.
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- 30 сентября Череватый заявил, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".
- Армия России бежит на Лиманском направлении.
- Подоляк напомнил об Иловайской трагедии и заявил, что теперь о коридоре придется просить армии РФ в Лимане, но у Кремля "банкет".
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