Зеленский заявил о "существенных результатах" на востоке и подтвердил освобождение Ямполя
Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение украинскими силами Ямполя Донецкой области и заявил о "существенных результатах" на востоке. Об этом он сказал в видеообращении 30 сентября.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации, все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые значат для нас очень много. Я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, 54-й отдельной механизированной бригады "за неизменную храбрость и героизм" на Северском и Бахмутском направлениях.
Также президент поблагодарил военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона ССО и 103-й бригады территориальной обороны за освобождение Ямполя.
- Сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".
- Армия России бежит на Лиманском направлении.
- В это время Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
- Подоляк напомнил об Иловайской трагедии и заявил, что теперь о коридоре придется просить армии РФ в Лимане, но у Кремля "банкет".
Читайте также: "РФ больше захватить не сможет". Путин объявил аннексию, Украина идет в НАТО: что дальше
Комментарии