Зеленский заявил о "существенных результатах" на востоке и подтвердил освобождение Ямполя

Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение украинскими силами Ямполя Донецкой области и заявил о "существенных результатах" на востоке. Об этом он сказал в видеообращении 30 сентября.

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"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации, все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые значат для нас очень много. Я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, 54-й отдельной механизированной бригады "за неизменную храбрость и героизм" на Северском и Бахмутском направлениях.

Также президент поблагодарил военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона ССО и 103-й бригады территориальной обороны за освобождение Ямполя.

Сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".

Армия России бежит на Лиманском направлении.

В это время Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Подоляк напомнил об Иловайской трагедии и заявил, что теперь о коридоре придется просить армии РФ в Лимане, но у Кремля "банкет".

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Оксана Житнюк

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