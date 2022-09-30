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Зеленский заявил о "существенных результатах" на востоке и подтвердил освобождение Ямполя

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 22:25
Зеленский заявил о
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение украинскими силами Ямполя Донецкой области и заявил о "существенных результатах" на востоке. Об этом он сказал в видеообращении 30 сентября.

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"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации, все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые значат для нас очень много. Я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, 54-й отдельной механизированной бригады "за неизменную храбрость и героизм" на Северском и Бахмутском направлениях.

Также президент поблагодарил военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона ССО и 103-й бригады территориальной обороны за освобождение Ямполя.

  • Сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".
  • Армия России бежит на Лиманском направлении.
  • В это время Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
  • Подоляк напомнил об Иловайской трагедии и заявил, что теперь о коридоре придется просить армии РФ в Лимане, но у Кремля "банкет".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Лиман Ямполь
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