Путин объявил "российскими" временно оккупированные войсками РФ территории Украины
Российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины. Об этом он заявил во время выступления в Кремле 30 сентября.
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В Кремле Путин собрал депутатов нелегитимной Государственной думы, главарей террористов Л/ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, а также гауляйтеров временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей — Владимира Сальдо и Евгения Балицкого.
Во время своей пропагандистской речи Путин заявил, что жители оккупированных территорий теперь "станут гражданами РФ навсегда".
Диктатор подписал фейковые и юридически никчемные "договора о "вступлении" в состав в РФ новых территорий".
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью агентству Associated Press заявил, что объявление Россией попытки аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит их военным путем.
- 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России.
- Подоляк назвал псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях "пропагандистским шоу".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
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