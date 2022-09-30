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Путин объявил "российскими" временно оккупированные войсками РФ территории Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 15:32
Путин объявил
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины. Об этом он заявил во время выступления в Кремле 30 сентября.

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В Кремле Путин собрал депутатов нелегитимной Государственной думы, главарей террористов Л/ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, а также гауляйтеров временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей — Владимира Сальдо и Евгения Балицкого.

Во время своей пропагандистской речи Путин заявил, что жители оккупированных территорий теперь "станут гражданами РФ навсегда". 

Диктатор подписал фейковые и юридически никчемные "договора о "вступлении" в состав в РФ новых территорий". 

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью агентству Associated Press заявил, что объявление Россией попытки аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит их военным путем. 

Читайте также: Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины

Дмитро Гриниченко
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