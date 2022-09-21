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Новини | Путин объявил частичную мобилизацию в России

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 09:05
Путин объявил частичную мобилизацию в России - Фото
Путин объявил частичную мобилизацию в России (Коллаж: Валентина Полищук/LIGA.net)

Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

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В пропагандистской речи Путин снова, как и в момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, рассказывал о "неонацистах", "бандеровцах" и "зверствах киевского режима". 

"Для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации", – сказал он.

Призыву подлежат только военнообязанные запаса – "и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

Читайте также: Псевдореферендумы российских оккупантов: почему сейчас и что будет дальше

Помимо этого, лидер оккупантов заявил о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Российские марионетки в оккупации объявили "референдумы" с 23 по 27 сентября в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского в комментарии LIGA.net сказал, что эти действия врага никак не повлияют на позицию главы государства и работу ВСУ по деоккупации, но сведут к нулю любой шанс на дипломатическое решение. 

  • 7 августа Зеленский предупредил – "референдумы" в оккупации поставят крест на шансах на переговоры.
  • Внештатный  советник главы Минобороны Копытько объяснил "истерику" боевиков, которые 19 сентября синхронно заявили о проведении "референдумов".
  • Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Путин с высокой вероятностью заявит сегодня о проведении "фейковых референдумов" о присоединении к России временно оккупированных территориях Украины, а также что он готовит основания для запуска мобилизации в России.
Сергій Бережний, Євген Пилипенко
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