Новини | Путин объявил частичную мобилизацию в России
Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
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В пропагандистской речи Путин снова, как и в момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, рассказывал о "неонацистах", "бандеровцах" и "зверствах киевского режима".
"Для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации", – сказал он.
Призыву подлежат только военнообязанные запаса – "и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт".
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Помимо этого, лидер оккупантов заявил о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
Российские марионетки в оккупации объявили "референдумы" с 23 по 27 сентября в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского в комментарии LIGA.net сказал, что эти действия врага никак не повлияют на позицию главы государства и работу ВСУ по деоккупации, но сведут к нулю любой шанс на дипломатическое решение.
- 7 августа Зеленский предупредил – "референдумы" в оккупации поставят крест на шансах на переговоры.
- Внештатный советник главы Минобороны Копытько объяснил "истерику" боевиков, которые 19 сентября синхронно заявили о проведении "референдумов".
- Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Путин с высокой вероятностью заявит сегодня о проведении "фейковых референдумов" о присоединении к России временно оккупированных территориях Украины, а также что он готовит основания для запуска мобилизации в России.
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