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Всеобщая мобилизация в России выгодна Украине, она будет ударом по режиму Путина — ГУР

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20.09.2022, 11:57
Всеобщая мобилизация в России выгодна Украине, она будет ударом по режиму Путина — ГУР - Фото
Сергей Шойгу, Владимир Путин и Валерий Герасимов (Фото: EPA)

Объявление всеобщей мобилизации в России будет выгодно Украине и станет серьезным ударом по режиму диктатора Владимира Путина. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post.

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По его словам, руководство РФ обсуждает мобилизацию с момента начала полномасштабного вторжения, ведь после первых потерь в северных областях Украины они начали использовать разные подходы для пополнения войск — это добровольческие батальоны, 3-й армейский корпус, а также указ Путина об увеличении численности армии на 137 000 человек. 

"Объявление всеобщей мобилизации — это будет значительный удар по режиму Путина, потому что будет означать признание, что Россия не смогла выполнить все поставленные задачи, что так называемая "специальная операция" Путина не добилась результата и то, что идет реальная война", — сказал Скибицкий. 

Разведчик отметил, что Россия понимает, что для захвата всей Украины рано или поздно надо будет привлекать дополнительные ресурсы, а объявление всеобщей мобилизации в РФ сыграет на руку Украине, так как молодежь не хочет идти воевать. 

"Мы провели анализ российского социума и видим, что в основном поддерживают войну люди, которым за 50 лет — они не пойдут воевать. Пойдет воевать молодежь — 20-30 лет. Поэтому объявление мобилизации будет индикатором, который покажет, насколько россияне готовы к продолжению этой кровопролитной войны", — заявил он. 

Одновременно Скибицкий подчеркнул, что в России может существовать поддержка всеобщей мобилизации, так как лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов и другие депутаты нелегитимной Госдумы все чаще стали говорить о войне с Западом и необходимости мобилизации. 

Читайте также: Путин увеличил армию, но не объявит мобилизацию. ISW объяснил, почему это не поможет РФ 

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин разведка Вадим Скибицкий мобилизация в россии
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