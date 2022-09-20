Всеобщая мобилизация в России выгодна Украине, она будет ударом по режиму Путина — ГУР

Объявление всеобщей мобилизации в России будет выгодно Украине и станет серьезным ударом по режиму диктатора Владимира Путина. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post.

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По его словам, руководство РФ обсуждает мобилизацию с момента начала полномасштабного вторжения, ведь после первых потерь в северных областях Украины они начали использовать разные подходы для пополнения войск — это добровольческие батальоны, 3-й армейский корпус, а также указ Путина об увеличении численности армии на 137 000 человек.

"Объявление всеобщей мобилизации — это будет значительный удар по режиму Путина, потому что будет означать признание, что Россия не смогла выполнить все поставленные задачи, что так называемая "специальная операция" Путина не добилась результата и то, что идет реальная война", — сказал Скибицкий.

Разведчик отметил, что Россия понимает, что для захвата всей Украины рано или поздно надо будет привлекать дополнительные ресурсы, а объявление всеобщей мобилизации в РФ сыграет на руку Украине, так как молодежь не хочет идти воевать.

"Мы провели анализ российского социума и видим, что в основном поддерживают войну люди, которым за 50 лет — они не пойдут воевать. Пойдет воевать молодежь — 20-30 лет. Поэтому объявление мобилизации будет индикатором, который покажет, насколько россияне готовы к продолжению этой кровопролитной войны", — заявил он.

Одновременно Скибицкий подчеркнул, что в России может существовать поддержка всеобщей мобилизации, так как лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов и другие депутаты нелегитимной Госдумы все чаще стали говорить о войне с Западом и необходимости мобилизации.

Россияне намерены воевать дальше, а США сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины, сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя вероятность официального объявления войны Россией и всеобщей мобилизации из-за военных неудач.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а российский – исчерпывается. Он назвал всеобщую мобилизацию в России путем к внутренней дестабилизации.

25 августа Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года до 2,04 млн человек.

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Дмитро Гриниченко

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