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Путин приказал увеличить штат российской армии в 2023 году до 1,15 млн

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 15:30
Путин приказал увеличить штат российской армии в 2023 году до 1,15 млн - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото - EPA)

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года на 137 000 человек.

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Итоговая численность армии РФ согласно указу должна быть доведена до 1,15 млн человек.

При этом штатная численность Вооруженных сил России, включая невоенный персонал, должна увеличиться с 1,9 млн (установлена указом 2017 года) до 2,04 млн человек.

Указ Путина (Фото – российские медиа)

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину были ликвидированы 45 850 оккупантов.

Сергей Бережной
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