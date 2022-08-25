Путин приказал увеличить штат российской армии в 2023 году до 1,15 млн

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года на 137 000 человек.

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Итоговая численность армии РФ согласно указу должна быть доведена до 1,15 млн человек.

При этом штатная численность Вооруженных сил России, включая невоенный персонал, должна увеличиться с 1,9 млн (установлена указом 2017 года) до 2,04 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину были ликвидированы 45 850 оккупантов.

В июне 2022 года сообщалось, что Беларусь планирует увеличение численности вооруженных сил до 80 000 человек.

Сергей Бережной

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