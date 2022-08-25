Россия потеряла 150 военных и три вертолета. Наибольшие потери несла на Донбассе – сводка

За прошедшие сутки армия России потеряла еще 150 военных и пять танков. С начала полномасштабной войны уничтожены 45 850 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Силы обороны Украины на День Независимости нанесли наибольшие потери россиянам на Донецком направлении. С 24 февраля по 25 августа армия России потеряла:

личного состава – около 45 850 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1929 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 4245 (+2),

артиллерийских систем – 1037 (+1),

РСЗО – 272 (+6),

средств ПВО – 148 (+1),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 202 (+3),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9),

крылатых ракет – 196 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (0),

спецтехники – 99 (0).

Читайте также: Госдеп назвал судилище над защитниками Азовстали "попыткой снять ответственность за войну"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.