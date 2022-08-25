Россия потеряла 150 военных и три вертолета. Наибольшие потери несла на Донбассе – сводка
За прошедшие сутки армия России потеряла еще 150 военных и пять танков. С начала полномасштабной войны уничтожены 45 850 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Силы обороны Украины на День Независимости нанесли наибольшие потери россиянам на Донецком направлении. С 24 февраля по 25 августа армия России потеряла:
личного состава – около 45 850 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1929 (+5),
боевых бронированных машин ‒ 4245 (+2),
артиллерийских систем – 1037 (+1),
РСЗО – 272 (+6),
средств ПВО – 148 (+1),
самолетов – 234 (0),
вертолетов – 202 (+3),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9),
крылатых ракет – 196 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (0),
спецтехники – 99 (0).
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