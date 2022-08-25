Госдеп назвал судилище над защитниками Азовстали "попыткой снять ответственность за войну"

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал судилище над защитниками Мариуполя попыткой России снять с себя ответственность за полномасштабное вторжение в Украину. Заявление Прайса приводит пресс-служба Госдепа.

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По его словам, планируя провести в разрушенном и оккупированном Мариуполе судилище над защитниками Азовстали, в Кремле пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины и отвлечь внимание от неопровержимых доказательств зверств, совершенных российскими войсками.

Он отметил, что запланированные "показательные процессы" являются незаконными, назвав их издевательством над правосудием.

"Мы их решительно осуждаем. Все военнослужащие Украины, в том числе отечественные и иностранные добровольцы, включенные в состав Вооруженных сил, имеют право на статус военнопленных в случае их захвата, и им должны быть предоставлены обращение и защита, соответствующие этому статусу, в соответствии с Женевскими конвенциями", — сказал Прайс.

Представитель Госдепа призвал Москву соблюдать обязательства по международному праву.

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Дмитрий Гриниченко

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