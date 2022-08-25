Госдеп назвал судилище над защитниками Азовстали "попыткой снять ответственность за войну"
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал судилище над защитниками Мариуполя попыткой России снять с себя ответственность за полномасштабное вторжение в Украину. Заявление Прайса приводит пресс-служба Госдепа.
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По его словам, планируя провести в разрушенном и оккупированном Мариуполе судилище над защитниками Азовстали, в Кремле пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины и отвлечь внимание от неопровержимых доказательств зверств, совершенных российскими войсками.
Он отметил, что запланированные "показательные процессы" являются незаконными, назвав их издевательством над правосудием.
"Мы их решительно осуждаем. Все военнослужащие Украины, в том числе отечественные и иностранные добровольцы, включенные в состав Вооруженных сил, имеют право на статус военнопленных в случае их захвата, и им должны быть предоставлены обращение и защита, соответствующие этому статусу, в соответствии с Женевскими конвенциями", — сказал Прайс.
Представитель Госдепа призвал Москву соблюдать обязательства по международному праву.
- Силы безопасности и обороны призвали весь цивилизованный мир не допустить анонсированного судилища в Мариуполе над украинскими защитниками. Украина потребовала немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные.
- Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
- Россияне могут ударить ракетами по защитникам Азовстали во время судилища в Мариуполе на День Независимости, сообщили в украинской разведке.
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