Зеленский: Никаких переговоров с РФ не будет, если проведут судилище над бойцами "Азова"
Президент Владимир Зеленский заявил, что если оккупанты проведут судилище над защитниками Мариуполя, то никаких переговоров с Россией быть не может. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, нечеловеческое обращение оккупантов с пленными защитниками Мариуполя, в частности с бойцами полка "Азов", сделает невозможными переговоры с Россией.
"Это нормальные человеческие условия, если к нашим пленным будут так относиться, то это уже не о красных линиях. О каких либо переговорах, о чем тогда вообще говорить? На этом точка. Мне нечего добавить", — подчеркнул Зеленский.
- Силы безопасности и обороны призвали весь цивилизованный мир не допустить анонсированного судилища в Мариуполе над украинскими защитниками. Украина потребовала немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные.
- Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
- Россияне могут ударить ракетами по защитникам "Азовстали" во время судилища в Мариуполе на День Независимости, сообщили в украинской разведке.
Читайте также: Подоляк о судилище над защитниками "Азовстали": Красному Кресту пора думать о репутации
Комментарии