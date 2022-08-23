Зеленский: Никаких переговоров с РФ не будет, если проведут судилище над бойцами "Азова"

Президент Владимир Зеленский заявил, что если оккупанты проведут судилище над защитниками Мариуполя, то никаких переговоров с Россией быть не может. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

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По его словам, нечеловеческое обращение оккупантов с пленными защитниками Мариуполя, в частности с бойцами полка "Азов", сделает невозможными переговоры с Россией.

"Это нормальные человеческие условия, если к нашим пленным будут так относиться, то это уже не о красных линиях. О каких либо переговорах, о чем тогда вообще говорить? На этом точка. Мне нечего добавить", — подчеркнул Зеленский.

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Дмитрий Гриниченко

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