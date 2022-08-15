Подоляк о судилище над защитниками "Азовстали": Красному Кресту пора думать о репутации

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал официальным военным преступлением России подготовку судилища над защитниками "Азовстали". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, все военнопленные, в частности, защитники "Азовстали" являются комбатантами, законно защищавшими свою страну.

"Поэтому "мариупольские клетки" — официальное военное преступление России. Пора для Красного Креста и его президента помнить об их предназначении и думать о своей репутации", — написал он.

СПРАВКА. Женевская конвенция запрещает использование оружия и веществ, причиняющих излишние страдания, а также убийство военнопленных.

Силы безопасности и обороны призвали весь цивилизованный мир не допустить анонсированного судилища в Мариуполе над украинскими защитниками. Украина потребовала немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные.

Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Недавно россияне обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.

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Дмитрий Гриниченко

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