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Подоляк о судилище над защитниками "Азовстали": Красному Кресту пора думать о репутации

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 11:33
Подоляк о судилище над защитниками
Защитники "Азовстали" (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал официальным военным преступлением России подготовку судилища над защитниками "Азовстали". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, все военнопленные, в частности, защитники "Азовстали" являются комбатантами, законно защищавшими свою страну. 

"Поэтому "мариупольские клетки" — официальное военное преступление России. Пора для Красного Креста и его президента помнить об их предназначении и думать о своей репутации", — написал он.

СПРАВКА. Женевская конвенция запрещает использование оружия и веществ, причиняющих излишние страдания, а также убийство военнопленных

Смотрите также: В Мариуполе россияне устанавливают клетки и бункер для судилища над пленными — фото, видео

Дмитрий Гриниченко
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война мариуполь пленные азовсталь михаил подоляк
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