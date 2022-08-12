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В Мариуполе россияне устанавливают клетки и бункер для судилища над пленными — фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 15:53
Подготовка судилища в Мариуполе (Фото: Петр Андрющенко/Telegram)
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В разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе захватчики готовятся к судилищу над украинскими военнопленными в здании городской филармонии. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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По его словам, оккупанты спешат к 24 августа, чтобы провести судилище над украинскими военнопленными ко Дню Независимости Украины, превращая здание филармонии в тюрьму.

Он заявил, что в филармонии установили клетки и специальный бункер-гараж для приема автозаков, которые будут перевозить пленных. Для проведения судилища строят отдельное сооружение, которое соединят специальным коридором с клетками и камерами. 

"Настоящее лицо россиян — это даже не неонацизм, а необольшевизм. Превращать храм искусства в место преступления, мерзость", — написал Андрющенко. 

Читайте также: Россияне не собирались менять пленных из Еленовки, для сокрытия пыток их убили — разведка 

Дмитрий Гриниченко
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война мариуполь пленные
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