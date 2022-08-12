В разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе захватчики готовятся к судилищу над украинскими военнопленными в здании городской филармонии. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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По его словам, оккупанты спешат к 24 августа, чтобы провести судилище над украинскими военнопленными ко Дню Независимости Украины, превращая здание филармонии в тюрьму.

Он заявил, что в филармонии установили клетки и специальный бункер-гараж для приема автозаков, которые будут перевозить пленных. Для проведения судилища строят отдельное сооружение, которое соединят специальным коридором с клетками и камерами.

"Настоящее лицо россиян — это даже не неонацизм, а необольшевизм. Превращать храм искусства в место преступления, мерзость", — написал Андрющенко.

Силы безопасности и обороны призвали весь цивилизованный мир не допустить анонсированного судилища в Мариуполе над украинскими защитниками. Украина потребовала немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные.

Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Недавно россияне обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.

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Дмитрий Гриниченко

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