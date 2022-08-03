Россияне не собирались менять пленных из Еленовки, для сокрытия пыток их убили — разведка
Российские оккупанты и террористы регулярно пытали военнопленных в колонии временно оккупированной Еленовки. Чтобы скрыть преступления, противник умышленно убил украинских бойцов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики установили некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных, в частности, бойцов полка "Азов". Допросы пленных проводили террористы ДНР, представители ФСБ России и наемники частной военной компании Вагнера.
Во время допросов бойцов избивали и пытали, чтобы физически унизить их, деморализовать и сломать психологически.
Представители российских спецслужб планировали привлечь украинских пленных для съемок в пропагандистках сюжетах, где они "признавались бы в совершенных преступлениях, зверствах против мирного населения, было показано отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждения действий руководства Украины".
Допросы и пытки проводились регулярно, однако безуспешно, так как украинские воины не поддались на давление оккупантов.
В ГУР заявили, что россияне не собирались обменивать украинских военнопленных, а поэтому для скрытия пыток умышленно убили их — боевики ЧВК Вагнера заминировали место содержания бойцов с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.
- Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
- Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
- В патронатной службе "Азова" заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
- Россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены — Офис генпрокурора.
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