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Россияне не собирались менять пленных из Еленовки, для сокрытия пыток их убили — разведка

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 17:23
Россияне не собирались менять пленных из Еленовки, для сокрытия пыток их убили — разведка - Фото
Колония в Еленовке (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты и террористы регулярно пытали военнопленных в колонии временно оккупированной Еленовки. Чтобы скрыть преступления, противник умышленно убил украинских бойцов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики установили некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных, в частности, бойцов полка "Азов". Допросы пленных проводили террористы ДНР, представители ФСБ России и наемники частной военной компании Вагнера. 

Во время допросов бойцов избивали и пытали, чтобы физически унизить их, деморализовать и сломать психологически.

Представители российских спецслужб планировали привлечь украинских пленных для съемок в пропагандистках сюжетах, где они "признавались бы в совершенных преступлениях, зверствах против мирного населения, было показано отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждения действий руководства Украины".

Допросы и пытки проводились регулярно, однако безуспешно, так как украинские воины не поддались на давление оккупантов. 

В ГУР заявили, что россияне не собирались обменивать украинских военнопленных, а поэтому для скрытия пыток умышленно убили их — боевики ЧВК Вагнера заминировали место содержания бойцов с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении. 

Читайте также: Убийство пленных в Еленовке устроили наемники ЧВК Вагнера по команде Пригожина — разведка 

Дмитрий Гриниченко
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разведка Еленовка пленные война
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