Россияне не собирались менять пленных из Еленовки, для сокрытия пыток их убили — разведка

Российские оккупанты и террористы регулярно пытали военнопленных в колонии временно оккупированной Еленовки. Чтобы скрыть преступления, противник умышленно убил украинских бойцов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики установили некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных, в частности, бойцов полка "Азов". Допросы пленных проводили террористы ДНР, представители ФСБ России и наемники частной военной компании Вагнера.

Во время допросов бойцов избивали и пытали, чтобы физически унизить их, деморализовать и сломать психологически.

Представители российских спецслужб планировали привлечь украинских пленных для съемок в пропагандистках сюжетах, где они "признавались бы в совершенных преступлениях, зверствах против мирного населения, было показано отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждения действий руководства Украины".

Допросы и пытки проводились регулярно, однако безуспешно, так как украинские воины не поддались на давление оккупантов.

В ГУР заявили, что россияне не собирались обменивать украинских военнопленных, а поэтому для скрытия пыток умышленно убили их — боевики ЧВК Вагнера заминировали место содержания бойцов с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.

Читайте также: Убийство пленных в Еленовке устроили наемники ЧВК Вагнера по команде Пригожина — разведка

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.