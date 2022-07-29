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Россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены — Офис генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 17:08
Россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены — Офис генпрокурора - Фото
Последствия удара в Еленовке (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты убили в Еленовке около 40 украинских военнопленных, еще 130 бойцов получили ранения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, 29 июля Россия ударила по территории исправительной колонии №129 во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.

В результате удара погибло около 40 пленных, еще 130 были ранены. Оккупанты удерживают в колонии гражданских и военнопленных. 

Читайте также: Подоляк об убийстве пленных в Еленовке: Россияне хотят настроить другие страны против ВСУ 

Дмитрий Гриниченко
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война военные преступления пленные Офис генпрокурора
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