Россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены — Офис генпрокурора
29.07.2022, 17:08
Последствия удара в Еленовке (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты убили в Еленовке около 40 украинских военнопленных, еще 130 бойцов получили ранения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
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Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, 29 июля Россия ударила по территории исправительной колонии №129 во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.
В результате удара погибло около 40 пленных, еще 130 были ранены. Оккупанты удерживают в колонии гражданских и военнопленных.
- Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
- Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
- В патронатной службе "Азова" заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
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