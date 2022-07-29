Билецкий: Я объявляю охоту на каждого причастного к убийству бойцов "Азова" в Еленовке

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке. Об этом он написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне ночью нанесли удар по колонии в Еленовке, убив часть пленных бойцов полка "Азов".

"Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Была проведена пропагандистская работа — снят людоедский фильм об "Азовстали", — заявил Билецкий.

Он заявил, что сейчас идет сбор информации о жертвах и конкретных исполнителей военного преступления россиян.

"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и уничтожены", — написал он.

Ранее РФ уже демонстрировала свои планы убивать военнопленных. В июне террористы Л/ДНР решили убить двух британцев и марокканца из ВСУ, назвав это "казнью". ООН назвала это военным преступлением.

Также в сети появилось видео, на котором российский военный отрезает тестикулы украинскому пленному. В Офисе президента пообещали найти каждого причастного к пыткам.

В США отреагировали на видео с кастрацией украинского пленного.

Читайте также: Россия обстреляла колонию с пленными в Еленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы — Генштаб

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.