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Билецкий: Я объявляю охоту на каждого причастного к убийству бойцов "Азова" в Еленовке

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 13:25
Билецкий: Я объявляю охоту на каждого причастного к убийству бойцов
Андрей Билецкий (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, россияне ночью нанесли удар по колонии в Еленовке, убив часть пленных бойцов полка "Азов". 

"Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Была проведена пропагандистская работа — снят людоедский фильм об "Азовстали", — заявил Билецкий. 

Он заявил, что сейчас идет сбор информации о жертвах и конкретных исполнителей военного преступления россиян. 

"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и уничтожены", — написал он.

Читайте также: Россия обстреляла колонию с пленными в Еленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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война полк азов пленные андрей билецкий
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