ООН назвала военным преступлением решение российских оккупантов убить пленных иностранцев

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило решение российских оккупантов убить троих пленных иностранцев, которые воевали в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщается на сайте ООН.

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"Такие "судебные процессы" над военнопленными приравниваются к военному преступлению", – заявила представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Сааудун Брахим были захвачены в плен во время боев за Мариуполь.

"Согласно информации командования Украины, все эти мужчины были в составе украинских Вооруженных Сил, и в таком случае их нельзя считать наемниками", – сказала Шамдасани.

Террористы из ЛДНР схватили двух британцев и марокканца из ВСУ, продержали их в застенках и решили убить.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это – "фиктивный и нелегитимный приговор". С подобными заявлениями выступили США и Канада.

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Наталия Медведева

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