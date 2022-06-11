ООН назвала военным преступлением решение российских оккупантов убить пленных иностранцев
Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило решение российских оккупантов убить троих пленных иностранцев, которые воевали в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщается на сайте ООН.
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"Такие "судебные процессы" над военнопленными приравниваются к военному преступлению", – заявила представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.
Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Сааудун Брахим были захвачены в плен во время боев за Мариуполь.
"Согласно информации командования Украины, все эти мужчины были в составе украинских Вооруженных Сил, и в таком случае их нельзя считать наемниками", – сказала Шамдасани.
- Террористы из ЛДНР схватили двух британцев и марокканца из ВСУ, продержали их в застенках и решили убить.
- Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это – "фиктивный и нелегитимный приговор". С подобными заявлениями выступили США и Канада.
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