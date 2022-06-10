Оккупанты РФ решили убить трех иностранных военнопленных. США и Канада отреагировали
Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на решение российских оккупантов убить трех военнопленных их Британии и Марокко, которое россияне называют "приговором суда". Блинкен призвал Россию и ее марионеток уважать гуманитарное право.
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"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и его решениях в отношении законных комбатантов, служащих в Вооруженных Силах Украины. Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая право на защиту, предоставляемые военнопленным", – заявил Блинкен.
Также на решение оккупантов РФ убить служащих в рядах ВСУ иностранцев отреагировала глава МИД Канады Мелани Жоли.
Она заявила, что Канада поддерживает Великобританию и решительно осуждает "этот незаконный и юридически несовершенный приговор", вынесенный российскими марионетками в Украине.
"Канада продолжает выступать против смертной казни во всех случаях и повсюду", – заявила Жоли.
- 9 июня оккупанты приняли решение убить военнопленных из Великобритании (Эйдена Аслина и Шона Пиннера) и Марокко (Брагима Саадуна), назвав это "решением суда".
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала "приговор" фиктивным и абсолютно нелегитимным.
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