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Оккупанты РФ решили убить трех иностранных военнопленных. США и Канада отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 06:42
Оккупанты РФ решили убить трех иностранных военнопленных. США и Канада отреагировали - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на решение российских оккупантов убить трех военнопленных их Британии и Марокко, которое россияне называют "приговором суда". Блинкен призвал Россию и ее марионеток уважать гуманитарное право.

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"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и его решениях в отношении законных комбатантов, служащих в Вооруженных Силах Украины. Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая право на защиту, предоставляемые военнопленным", – заявил Блинкен.

Также на решение оккупантов РФ убить служащих в рядах ВСУ иностранцев отреагировала глава МИД Канады Мелани Жоли.

Она заявила, что Канада поддерживает Великобританию и решительно осуждает "этот незаконный и юридически несовершенный приговор", вынесенный российскими марионетками в Украине.

"Канада продолжает выступать против смертной казни во всех случаях и повсюду", – заявила Жоли.

  • 9 июня оккупанты приняли решение убить военнопленных из Великобритании (Эйдена Аслина и Шона Пиннера) и Марокко (Брагима Саадуна), назвав это "решением суда".
  • Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала "приговор" фиктивным и абсолютно нелегитимным.
Оксана Житнюк
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приговор смертная казнь мариуполь военнопленный Энтони Блинкен
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