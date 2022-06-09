"Фиктивный приговор": МИД Британии о решении оккупантов убить в плену иностранных морпехов

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отреагировала на решения террористической организации ДНР приговорить трех морпехов ВСУ из Великобритании и Марокко к смертной казни, назвав его фиктивным. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

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Она осудила вынесенный приговор "российских марионеток" британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, которых оккупанты ранее задержали на востоке Украины.

"Они военнопленные. Это фиктивный приговор, который абсолютно не имеет никакой легитимности", – отметила Трасс.

В Донецкой области оккупанты захватили в плен марокканца Саадуна Брагима и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которых держали в подвалах. Все трое проходили службу в 36 отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Британцев российские оккупанты захватили в плен в Мариуполе, а марокканца – в Волновахе.

18 апреля российские пропагандисты показали видео с захваченными в плен в Мариуполе гражданами Британии. Они обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой содействовать их обмену на кума Путина Виктора Медведчука. Джонсон сказал, что решение об обмене пленными будет принимать Украина. В Кремле в итоге заявили, что не намерены отдавать Украине защитников Мариуполя в обмен на Медведчука.

17 мая в нелегитимной Госдуме РФ предлагали запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. В Минобороны назвали это политическим заявлением исключительно для внутренней пропаганды РФ.

4 июня глава МВД Денис Монастырский заверил, что все защитники Мариуполя окажутся в Киеве, и Украина делает для этого все возможное.

9 июня оккупанты приняли решение убить всех трех пленных из Великобритании и Марокко, назвав это "решением суда".

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Наталия Фреик

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