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"Фиктивный приговор": МИД Британии о решении оккупантов убить в плену иностранных морпехов

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 19:38
Элизабет Трасс (фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отреагировала на решения террористической организации ДНР приговорить трех морпехов ВСУ из Великобритании и Марокко к смертной казни, назвав его фиктивным. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

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Она осудила вынесенный приговор "российских марионеток" британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, которых оккупанты ранее задержали на востоке Украины.

"Они военнопленные. Это фиктивный приговор, который абсолютно не имеет никакой легитимности", – отметила Трасс.

В Донецкой области оккупанты захватили в плен марокканца Саадуна Брагима и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которых держали в подвалах. Все трое проходили службу в 36 отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Британцев российские оккупанты захватили в плен в Мариуполе, а марокканца – в Волновахе.

18 апреля российские пропагандисты показали видео с захваченными в плен в Мариуполе гражданами Британии. Они обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой содействовать их обмену на кума Путина Виктора Медведчука. Джонсон сказал, что решение об обмене пленными будет принимать Украина. В Кремле в итоге заявили, что не намерены отдавать Украине защитников Мариуполя в обмен на Медведчука.

  • 17 мая в нелегитимной Госдуме РФ предлагали запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. В Минобороны назвали это политическим заявлением исключительно для внутренней пропаганды РФ.

  • 4 июня глава МВД Денис Монастырский заверил, что все защитники Мариуполя окажутся в Киеве, и Украина делает для этого все возможное. 

  • 9 июня оккупанты приняли решение убить всех трех пленных из Великобритании и Марокко, назвав это "решением суда".

Читайте также: Решение об обмене двух британских пленных будет принимать Украина – Джонсон

Наталия Фреик
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смертная казнь днр военнопленые Лиз Трасс
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