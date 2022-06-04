Разведка держит связь с бойцами "Азова", их вернут в Киев – Монастырский
Украинские военные разведчики коммуницируют с военными полка Нацгвардии "Азов", которые защищали Мариуполь. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.
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По его словам, сегодня с пленными бойцами полка "Азов" держат связь разведчики из Главного управления разведки Минобороны, через которых власть узнает большинство информации. Речь идет об условиях содержания, питании и возможности их освобождения.
Монастырский считает, что все защитники Мариуполя окажутся в Киеве, а Украина делает для этого все возможное.
"Это одна из героических страниц не только ста дней несокрушимости, но и всей истории Украины", — сказал министр.
- "Азов" с первых дней полномасштабного вторжения России принимал участие в обороне Мариуполя, в последние недели осады вместе с другими подразделениями удерживал позиции на территории завода Азовсталь в полном окружении.
- 17 мая Генеральный штаб ВСУ заявил, что командирам находящихся на Азовстали подразделений был отдан приказ сохранить жизнь личного состава.
- Украинская сторона назвала это операцией по спасению защитников Мариуполя, которой способствуют ООН и Международный Красный Крест, РФ считает, что украинские военнослужащие "сдались в плен".
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