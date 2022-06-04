Разведка держит связь с бойцами "Азова", их вернут в Киев – Монастырский

Украинские военные разведчики коммуницируют с военными полка Нацгвардии "Азов", которые защищали Мариуполь. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.

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По его словам, сегодня с пленными бойцами полка "Азов" держат связь разведчики из Главного управления разведки Минобороны, через которых власть узнает большинство информации. Речь идет об условиях содержания, питании и возможности их освобождения.

Монастырский считает, что все защитники Мариуполя окажутся в Киеве, а Украина делает для этого все возможное.

"Это одна из героических страниц не только ста дней несокрушимости, но и всей истории Украины", — сказал министр.

"Азов" с первых дней полномасштабного вторжения России принимал участие в обороне Мариуполя, в последние недели осады вместе с другими подразделениями удерживал позиции на территории завода Азовсталь в полном окружении.

17 мая Генеральный штаб ВСУ заявил, что командирам находящихся на Азовстали подразделений был отдан приказ сохранить жизнь личного состава.

Украинская сторона назвала это операцией по спасению защитников Мариуполя, которой способствуют ООН и Международный Красный Крест, РФ считает, что украинские военнослужащие "сдались в плен".

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Дмитрий Гриниченко

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