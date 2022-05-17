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Зеленский об операции по спасению военных Азовстали: Украинские герои нужны Украине живыми видео

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 00:24
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Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 17 мая.

"Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", – сказал президент.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский азовсталь
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