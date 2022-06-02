Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ опубликовала интервью с пилотом вертолета, который доставлял помощь и эвакуировал раненых с Азовстали.

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Летчик рассказал, что операция по эвакуации раненых с Азовстали была секретной и планировалась украинской разведкой. Экипаж получал большой объем информации об операции за короткий промежуток времени.

"Каждый случай, когда выполнялся полет, – это индивидуально. У кого-то были сутки, у кого-то была неделя на подготовку, а у кого-то – считанные часы", – рассказал пилот.

Основной сложностью он назвал то, что необходимо было пробраться на территорию противника, преодолев более 100 км. Вся эта дистанция сопровождалась плотной ПВО россиян, и в одной только зоне посадки было три зенитно-ракетных комплекса.

"Согласно тактике, всем математическим расчетам, это было не то что сложно – это было почти невозможно выполнить. Но практика показала, что это возможно выполнить, и мы выполняли", – сказал украинский пилот.

По его словам, когда командующий впервые ставил эту сложную задачу перед пилотами, он сказал: "Во сколько жизней гражданских и других людей вы оцениваете свою жизнь, экипажа? Сколько людей должно погибнуть, чтобы вы поняли, что ваша жизнь этого стоит?".

Он отметил, что именно поэтому украинские пилоты шли на такой риск – понимая, ради кого и ради чего делают это.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла большое количество летчиков в Мариуполе, и 90% вертолетов, которые пытались прорваться на территорию завода Азовсталь, не возвращались.

По словам начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, всего было семь боевых вылетов. Из 16 вертолетов два были сбиты врагом, и еще один вертолет был уничтожен, когда прибыл для эвакуации к одному из сбитых ранее предшественников.

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Оксана Житнюк

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