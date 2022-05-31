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Опубликовано видео глубинных вертолетных миссий снабжения защитников Мариуполя видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 15:05
Скриншот
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Издание Днепр Оперативный опубликовало видео полетов украинских вертолетов снабжения Воздушных сил ВСУ на окруженный российскими войсками завод Азовсталь, которые осуществлялись в первые недели блокады Мариуполя. Кадры - "от первого лица".

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Спецоперация в 100-километровой глубине за вражескими линиями проводилась специалистами ГУР МО и полка НГУ "Азов".

По словам начальника военной разведки Кирилла Буданова, к защитникам Мариуполя в рамках семи миссий летало 16 бортов Ми-8, загруженных необходимым снаряжением, провиантом, водой, медикаментами и боеприпасами. Также в город были переброшены несколько десятков бойцов пополнения.

СПРАВКАЗавод Азовсталь стал символом украинского сопротивления. Бои за Мариуполь, где находится предприятие, начались на второй день полномасштабного вторжения российской армии в Украину и продолжались почти три месяца. Все это время защитники находились в полном окружении. Город практически разрушен Россией. 16 мая с Азовстали после долгих и сложных переговоров началась "эвакуация через плен". Красный Крест зарегистрировал сотни бойцов, которые вышли с Азовстали к врагу. В РФ хотят запретить их обмен на российских военнопленных ради показательного судилища. 

Читайте также: Пленные защитники Азовстали содержатся в удовлетворительных условиях – Guardian

Евгений Пилипенко
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