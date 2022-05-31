Издание Днепр Оперативный опубликовало видео полетов украинских вертолетов снабжения Воздушных сил ВСУ на окруженный российскими войсками завод Азовсталь, которые осуществлялись в первые недели блокады Мариуполя. Кадры - "от первого лица".

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Спецоперация в 100-километровой глубине за вражескими линиями проводилась специалистами ГУР МО и полка НГУ "Азов".



По словам начальника военной разведки Кирилла Буданова, к защитникам Мариуполя в рамках семи миссий летало 16 бортов Ми-8, загруженных необходимым снаряжением, провиантом, водой, медикаментами и боеприпасами. Также в город были переброшены несколько десятков бойцов пополнения.

СПРАВКА. Завод Азовсталь стал символом украинского сопротивления. Бои за Мариуполь, где находится предприятие, начались на второй день полномасштабного вторжения российской армии в Украину и продолжались почти три месяца. Все это время защитники находились в полном окружении. Город практически разрушен Россией. 16 мая с Азовстали после долгих и сложных переговоров началась "эвакуация через плен ". Красный Крест зарегистрировал сотни бойцов , которые вышли с Азовстали к врагу. В РФ хотят запретить их обмен на российских военнопленных ради показательного судилища.

20 мая командир "Азова" Денис Прокопенко сообщил, что тяжелораненые защитники Мариуполя получили в плену медпомощь.

Также в этот день президент Зеленский заявил, что "большое количество недель летчики летали туда на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются".

26 мая глава ГУР Буданов раскрыл подробности вертолетных миссий.

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Евгений Пилипенко

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