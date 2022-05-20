Тяжелораненые защитники Мариуполя получили медицинскую помощь – командир "Азова"

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Тяжелораненые защитники Мариуполя с завода Азовсталь получили медицинскую помощь в окупації, сейчас идет процесс по эвакуации тел погибших украинских военных. Об этом сообщил в обращении командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко.

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Он напомнил, что высшее военное руководство дало приказ гарнизону прекратить оборону города, сохранить жизни и здоровье бойцов.

"Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы постоянно подчеркивали три важных для нас условия: гражданские, раненые и погибшие", – отметил Прокопенко.

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По его словам, гражданских удалось эвакуировать.

"Тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать – с дальнейшим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию", – сообщил боец позывным Редис.

Он подчеркнул, что по погибшим героям "процесс продолжается". Прокопенко надеется, что в ближайшее время "родные и вся Украина с почестями смогут похоронить своих воинов".

19 мая замкомандира "Азова" Святослав Паламар (Калина) опроверг фейк роспропаганды, что он якобы сдался в плен.

Евгений Пилипенко

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