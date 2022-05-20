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Тяжелораненые защитники Мариуполя получили медицинскую помощь – командир "Азова"

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 13:59
Тяжелораненые защитники Мариуполя получили медицинскую помощь – командир
Раненые бойцы гарнизона ''Мариуполь'' в оккупированном Новоазовске (фото - ЕРА)
уточнено

Тяжелораненые защитники Мариуполя с завода Азовсталь получили медицинскую помощь в окупації, сейчас идет процесс по эвакуации тел погибших украинских военных. Об этом сообщил в обращении командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко.

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Он напомнил, что высшее военное руководство дало приказ гарнизону прекратить оборону города, сохранить жизни и здоровье бойцов.

"Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы постоянно подчеркивали три важных для нас условия: гражданские, раненые и погибшие", – отметил Прокопенко.

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По его словам, гражданских удалось эвакуировать.

"Тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать – с дальнейшим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию", – сообщил боец позывным Редис.

СПРАВКАЗавод Азовсталь за три месяца большой войны стал символом украинского сопротивления. Бои за Мариуполь, где находится предприятие, начались на второй день полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Все это время защитники Мариуполя находились/находятся в окружении. Город практически разрушен Россией. 16 мая с Азовстали после долгих и сложных переговоров началась эвакуация, но в оккупацию или в РФ. Там хотят запретить обмен на российских военнопленных ради показательного судилища. Основатель полка "Азов" Билецкий призвал воздержаться от комментариев, чтобы не навредить бойцам, а МО просит не слушать РФ о ситуации – "это для внутреннего потребления".

Он подчеркнул, что по погибшим героям "процесс продолжается". Прокопенко надеется, что в ближайшее время "родные и вся Украина с почестями смогут похоронить своих воинов".

Евгений Пилипенко
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