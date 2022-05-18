Минобороны призвало не слушать РФ о бойцах Азовстали – "это для внутреннего потребления"
Украинцы не должны прислушиваться к пропагандистским заявлениям российских чиновников и политиков о защитниках Мариуполя, которые сейчас оказались в руках оккупантов, и делать на их основании выводы о ситуации. Об этом заявила в эфире общенационального марафона замглавы Минобороны Анна Маляр.
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Она повторила, что уже неоднократно говорила: прежде всего, эти российские спикеры "работают на свою внутреннюю аудиторию".
"Мы должны их слова воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления", – сказала Маляр.
Топ-чиновница добавила, что понимает волнения и переживания, которые овладели гражданами из-за ситуации на Азовстали и после вывода оттуда определенного контингента сил обороны Украины, но призвала потерпеть и не осложнять "чувствительный" процесс возвращения бойцов домой.
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"Переговорный процесс продолжается, как и операция спасения. <...> Мы делаем все возможное, чтобы их спасти. <...> Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам", – отметила она.
Замглавы Минобороны призвала никого не пытаться самостоятельно "проводить информационные кампании по обмену того или иного конкретного человека".
- 16 мая в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в оккупацию 53 тяжелораненых бойца и еще 211 военных. Reuters со ссылкой на очевидца пишет, что "более 250" защитников вывезли в Еленовку.
- В нелегитимной Госдуме РФ предложили запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. Министр реинтеграции Верещук сказала, что раненых защитников Азовстали обменяют, "когда стабилизируется их состояние". В СК РФ заявили, что "допросят" бойцов.
- 18 мая президент Зеленский сообщил, что в эвакуации участвуют "влиятельные международные посредники".
- Основатель полка "Азов" и лидер "азовского" движения Билецкий также призвал воздержаться от комментариев и оценок, чтобы не навредить бойцам.
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