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52 раненых защитников Азовстали обменяют, когда стабилизируется их состояние – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 12:11
52 раненых защитников Азовстали обменяют, когда стабилизируется их состояние – Верещук - Фото
Ирина Верещук (Фото - Facebook Верещук)

Украина обменяет 52 раненых защитников Украины, которых вывезли с мариупольского завода Азовсталь на временно оккупированную территорию, когда стабилизируется их состояние. Об этом написала в Telegram вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук.

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"Азовсталь: гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных", – написала она.

Верещук добавила, что сейчас идет работа над дальнейшими этапами гуманитарной операции.

При этом она не упомянула о других 211 украинских военных, которых также вывезли с Азовстали. LIGA.net обратилась в Минреинтеграции, чтобы уточнить информацию о бойцах, однако там ответили, что эти данные озвучивает лишь Верещук и надо ждать ее заявлений.

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Марк Сировой
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