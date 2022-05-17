Генштаб: С Азовстали эвакуировано 264 военных, их обменяют. Операция продолжается

Высшее военное командование отдало приказ командирам подразделений, находящихся на Азовстали, сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

Меры по спасению защитников, которые остаются на территории Азовстали, продолжаются.

"Защитники Мариуполя – герои нашего времени. Они навсегда в истории", – заявили в Генштабе.

Защитники Мариуполя – это отдельный отряд специального назначения Азов, 12 бригада Национальной гвардии, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

"Удерживая позиции на Азовстали, они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС", – сообщает Генштаб.

"Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров", – заявили в Генштабе.

Подчеркивается, что важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя.

"Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство!", – пообещали в Генштабе.

Наталия Медведева

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